В 2021 году в России может исчезнуть коньяк

Техрегламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции ставит под угрозу возможность называть коньяк коньяком, сообщают "Известия".

В техрегламенте, который должен вступить в силу в 2021 году, закреплен альтернативный, более длинный термин - "крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)". Производители алкоголя считают, что это приведет к росту цен на алкоголь и запутает потребителей. Об этом сказано в замечаниях рабочей группы при Росалкогольрегулировании, которые были направлены в Минфин.

Переименование коньяка вынудит производителей разрабатывать новые этикетки и продвигать фактически новую продукцию. По мнению бизнесменов, следует скорректировать техрегламент и вернуться к прежнему общепринятому названию "коньяк". А также добавить в документ новые категории: "коньяк трехлетний", "коньяк четырехлетний", "коллекционный", "очень старый" и др.