В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию

Жители британской деревни Блэкхолл-Колльери (графство Дарем) в 2014 году начали находить крупные суммы денег, но не присваивали их, а относили в полицию. Кто и зачем это делал, полиции удалось выяснить только недавно, сообщает "Газета.ru".

Альтруистами оказались два мецената. Полиции они рассказали, что получили большую сумму денег и решили анонимно помочь нуждающимся. Общая сумма пожертвований составила 26 тысяч фунтов, а сумки с купюрами жители находили около 12 раз.

После того, как благодетели были найдены, а их мотивы выяснены, сумки с наличными вернули тем, кто их нашел.