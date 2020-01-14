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14.01.2020 14:57
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Депутат Госдумы Руслан Бальбек. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Депутат Госдумы Руслан Бальбек. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ранее с такой инициативой выступил депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас. Он счел целесообразным праздновать вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал автора идеи воинственным пропагандистом, невежество которого никого не смущает в так называемом "цивилизованном обществе". Парламентарий отметил, что предлагается праздновать начало польских репрессий и бесчинств в отношении русских людей и православных святынь.

- Раньше таких политиков за подобные высказывания отправляли в монастырь, а в сегодняшней Литве он без пяти минут герой, - сказал Бальбек, которого цитирует РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, отметил, что чествовать предлагается захват чужой территории, убийство мирных граждан. Если такая агрессия является поводом для праздника, то "это говорит о том, что сегодня гражданское общество, которое избирает таких политиков, тоже не понимает свои действия", заявил Водолацкий в комментарии RT.

Парламентарий указал на то, что подобные заявления дискредитируют в первую очередь самих политиков, говорит об их незнании истории или о неуважении к историческим фактам.

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