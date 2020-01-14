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14.01.2020 12:27
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме заявили о крушении надежд в отношении Эстонии в ответ на слова лидера республики Керсти Кальюлайд.

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Ранее та рассказала в интервью, что во время президентства Бориса Ельцина жители прибалтийских республик надеялись, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной". Однако эти надежды, отметила Кальюлайд, не оправдались.

- А уж как наши надежды не оправдались, - прокомментировал это заявление глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. - Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства…

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По его словам, это подразумевает соблюдение "прав всех людей, независимо от национальностей". Кроме того, в демократической и свободной стране можно получать образование на родном языке. И уж тем более там не героизируют нацистов и, конечно, следуют собственным национальным интересам, а не интересам других стран. Кроме того, в такой стране "президент не является русофобом" и оттуда "массово не бегут собственные граждане".

Однако, увы, Эстония в этом смысле принесла только разочарование, резюмировал Никонов.

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