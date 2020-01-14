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14.01.2020 15:50
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о приоритетах новой сессии

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме открылась весенняя сессия-2020. В приоритете, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, будет реализация Послания президента, а также защита истории от фальсификаций, чем парламентарии займутся на международной арене. Предстоит также уделить немало времени законопроектам для развития экономики. Так что парламентариям предстоит продление заседаний, чтобы все успеть.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Открывая сессию, председатель Госдумы отметил интересный факт - впервые название сессии соответствует погодным условиям. Ведь погода по-настоящему весенняя. И темп работы парламентарии сразу же должны взять бодрый. В думском законотворческом портфеле - 1233 законопроекта. Володин сразу предупредил, что депутатам придется задерживаться на работе - заседания будут продлевать. Однако он выразил уверенность, что коллеги к этому готовы. "Для нас главное - качество и эффективность принимаемых законов", - подчеркнул глава нижней палаты.

Фото: istock
Приоритетом для Госдумы станет защита исторической памяти

Одна из главных целей сессии - законодательно обеспечить реализацию нового Послания Федеральному Собранию, с которым президент выступит 15 января. Причем полностью, ведь раньше Госдума вместе с правительством "недорабатывали", признал Вячеслав Володин. Предыдущие задачи от президента были выполнены на 81 процент.

В ГД сразу же после оглашения Послания продумают первые шаги по его реализации - будет создана специальная рабочая группа.

Кроме того, в начавшуюся сессию предстоит уделить приоритетное внимание законопроектам, связанным с созданием условий для развития экономики, заявил также спикер. Он особо выделил законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Документ, который пока прошел первое чтение, "важный, его ждут", уверен Вячеслав Володин. "Он имеет большое значение для развития инвестиционной деятельности и в целом экономики нашей страны", - подчеркнул глава нижней палаты. Однако потребуется доработка, анонсировал спикер.

Приоритетом для Госдумы станет и защита исторической памяти о Второй мировой войне. Этим депутаты займутся в рамках международных объединений с участием России. Глава нижней палаты подробно объяснил, почему важно защищать историческую память, подключив для этого "парламентское измерение".

Дело в том, что ряд "слабых и лживых политиков" не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой". "Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени, другие трусливо молчат, - отметил спикер. - Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат".

Нельзя позволить "оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма", уверен Вячеслав Володин. Также необходимо обязать польские власти извиниться за антисемитскую политику страны в 1930-е годы, считает он.

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Как позже сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обсудит с коллегами по организации попытки Польши исказить историю Второй мировой войны. Не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, отметил он.

В целом же на международной арене депутатам предстоит и другая масштабная работа. Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин поддержал идею депутата Верховной рады Украины, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука об организации межпарламентского диалога в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Украине. Вячеслав Володин уже провел первые переговоры с Медведчуком и анонсировал встречу представителей парламентов России и Украины в "более широком" составе.

Кроме того, в конце января делегация Госдумы столкнется с новыми попытками оспорить полномочия России в ПАСЕ. В профильном комитете в их успех, впрочем, не верят.

Во внутренней политике большой темой для Думы будет работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях. В Госдуме ждут документ в марте.

В приоритетном порядке в весеннюю сессию будут рассмотрены и законопроекты, внесенные в конце декабря президентом. В частности, Владимир Путин в канун Нового года внес в Госдуму уточняющие поправки в закон об организаторах преступного сообщества. Благодаря их принятию, бизнесменов перестанут "путать" с криминальными авторитетами, ведь пока по формальным признакам того или иного предпринимателя могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, в ГД подробно обсудят, как решить проблему зарплат в образовательных и медицинских учреждениях - а именно разрыв в доходах руководства и простых сотрудников.

Также в весеннюю сессию продолжит свою работу комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Будет рассмотрена идея о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, и в том числе для иностранных СМИ.

Среди важных ожидаемых законов сессии - документ о дистанционной торговле лекарственными препаратами, по которому предстоит урегулировать разногласия с правительством.

Резонансной темой обещают стать новые изменения в антитабачное законодательство, касающихся продажи и употребления всех электронных систем подачи табака, а также жевательных и сосательных смесей.

Окончательное принятие ждет законопроект о возвращении системы вытрезвителей, который депутаты собираются серьезно доработать.

В новую сессию продолжится и работа над законопроектом, который многое меняет для сферы культуры. Речь об отмене излишней маркировки произведений искусства и литературы. Если законопроект будет принят в нынешнем виде, то сохранятся только "значки" 18+, а остальные "маркеры" заменят на рекомендации для родителей.

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