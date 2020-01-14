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14.01.2020 08:11
Рубрика: В мире

В Японии женщина с ножом напала на учителя

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии женщина ворвалась с ножом в здание школы и напала на учителя. Инцидент произошел в 6:45 утра по местному времени в соседней со столичным мегаполисом префектуре Тиба.

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По предварительным данным, педагог не пострадал, передает газета "Санкэй симбун". Мужчина отделался легким испугом.

Злоумышленница скрылась в неизвестном направлении, ее мотивы не установлены. В настоящее время женщину разыскивает полиция. По данным правоохранителей, рост подозреваемой около 150-160 сантиметров, на вид ей чуть больше двадцати лет.

Женщина в момент нападения была одета в черный пиджак и синие брюки, в руках у нее находился черный рюкзак.

В мире Восточная Азия Япония

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