В Японии женщина с ножом напала на учителя

В Японии женщина ворвалась с ножом в здание школы и напала на учителя. Инцидент произошел в 6:45 утра по местному времени в соседней со столичным мегаполисом префектуре Тиба.

По предварительным данным, педагог не пострадал, передает газета "Санкэй симбун". Мужчина отделался легким испугом.

Злоумышленница скрылась в неизвестном направлении, ее мотивы не установлены. В настоящее время женщину разыскивает полиция. По данным правоохранителей, рост подозреваемой около 150-160 сантиметров, на вид ей чуть больше двадцати лет.

Женщина в момент нападения была одета в черный пиджак и синие брюки, в руках у нее находился черный рюкзак.