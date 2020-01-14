В Иране опознаны сто жертв катастрофы украинского Boeing

"Благодаря усилиям наших коллег-судмедэкспертов, число опознанных погибших в результате крушения украинского лайнера достигло 100 человек", - сказал чиновник агентству ISNA.
По его словам, останки тридцати погибших уже переданы их родственникам. Процедура передачи остальных опознанных состоится в ближайшее время.
"Работа по идентификации других погибших продолжается, и должна быть завершена к концу текущей недели", - отметил Шахрияри.
Напомним, на борту сбитого 8 января под Тегераном по ошибке иранских военных украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.
Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили ранее заявил, что правоохранительные органы страны арестовали несколько человек, имевших отношение к возникновению авиакатастрофы, следствие по делу продолжается.