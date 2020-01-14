В Иране опознаны сто жертв катастрофы украинского Boeing

Судмедэксперты Ирана к настоящему моменту идентифицировали останки 100 пассажиров и членов экипажа, погибших в катастрофе украинского самолета Boeing 737. Об этом сообщил глава уголовной прокуратуры Тегерана Мохаммад Шахрияри.

"Благодаря усилиям наших коллег-судмедэкспертов, число опознанных погибших в результате крушения украинского лайнера достигло 100 человек", - сказал чиновник агентству ISNA.

По его словам, останки тридцати погибших уже переданы их родственникам. Процедура передачи остальных опознанных состоится в ближайшее время.

"Работа по идентификации других погибших продолжается, и должна быть завершена к концу текущей недели", - отметил Шахрияри.

Напомним, на борту сбитого 8 января под Тегераном по ошибке иранских военных украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили ранее заявил, что правоохранительные органы страны арестовали несколько человек, имевших отношение к возникновению авиакатастрофы, следствие по делу продолжается.