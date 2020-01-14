В метро Неаполя столкнулись три поезда, один из которых был без пассажиров. В результате аварии 13 человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы Для организации эвакуации пострадавших закрыли три ближайшие станции, сообщает портал издания Il Mattino.

По предварительным данным, инцидент произошел на первой линии метрополитена между станциями Piscinola и Colli Aminei. Машинист одного из поездов, который въезжал на платформу не справился с управлением и въехал в другой поезд сзади, в котором было много пассажиров. Позднее в них врезался третий состав.

Посольство РФ в Италии сообщило, что россияне при столкновении поездов в метро в Неаполе не пострадали. Между тем движение на линии метро, где произошла авария, приостановлено. В этой связи в подземке скопилось много людей. Полиция проводит расследование инцидента.