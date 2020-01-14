Вопрос, а где найти нужного эксперта, скоро потеряет для граждан всякую актуальность. Судебно-экспертная палата РФ объявила о начале формирования реестра судебно-экспертных учреждений.

Чаще всего экспертов ищут люди, вынужденные защищать свои права в суде. За государственный счет экспертизу проводят по уголовным делам или по гражданским, но только если речь идет об общественных интересах. Если человек спорит, к примеру, с соседом, то он должен найти сам эксперта и оплатить его услуги.

Подать заявку можно на официальном сайте Судебно-экспертной палаты, заполнив электронную форму (seprf.ru/regorg/). Включение в реестр бесплатно по итогам рассмотрения заявок. На сегодняшний день реестр не имеет аналогов: информация о деятельности судебно-экспертных учреждений собирается, систематизируется и анализируется впервые.

- На сегодня в законе не установлены какие-либо требования к учреждениям, выполняющим судебные экспертизы. Поэтому нередки ситуации, когда экспертизы делают не вполне компетентные специалисты, без образования, опыта, необходимой материальной базы, - уточнил корреспонденту "РГ" президент Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко.