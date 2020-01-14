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14.01.2020 14:00
Рубрика: Власть

В СКР появятся группы веб-аналитиков для сбора информации о преступниках

Текст: Наталья Козлова
В Следственном комитете России ведется работа по созданию группы веб-аналитиков, в чьи задачи будет входить установление сведений о подозреваемых по минимальному набору входных данных, накопление и сведение их в единую базу.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Об этом в интервью "Российской газете" сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава СКР рассказал также, что уже сформирована ведомственная электронная база данных о расследовании серийных убийств по сексуальному мотиву и серийных половых преступлений. "Разработана методика по ситуационному моделированию на месте происшествия по фактам применения огнестрельного оружия", - отметил Бастрыкин.

Фото: iStock
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"Что касается организационной составляющей, то, учитывая положительные результаты работы отделов криминалистического сопровождения следствия, дислоцирующихся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в октябре прошлого года в Нижнем Новгороде открыто еще одно подразделение Главного управления криминалистики - Криминалистического центра. В состав нового отдела включены опытные сотрудники следственных подразделений по субъектам Российской Федерации, в том числе входящих в Приволжский федеральный округ. В настоящее время они осуществляют оперативный выезд на места резонансных происшествий с применением высокотехнологичной криминалистической техники и ведут активную работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет", - рассказал глава СК России.

Полностью интервью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" за 15.01.2020.

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