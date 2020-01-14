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14.01.2020 21:40
Рубрика: Власть

В Совфеде поддержали идею запрета продажи пиротехники несовершеннолетним

Текст: Галина Мисливская
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству выступает за введение законодательного запрета на продажу пиротехники гражданам моложе 18 лет, заявил глава комитета Андрей Клишас.

Так он прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, который на заседании палаты предложил ужесточить правила реализации петард и фейерверков. По его словам, свободный доступ несовершеннолетних к пиротехнике приводит к трагическим последствиям для их жизни и здоровья, особенно в новогодние праздники.

Сенаторы разделяют обеспокоенность членов нижней палаты парламента. "Учитывая, что данный вопрос касается обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, наш комитет всецело поддерживает целесообразность предлагаемого направления работы по закреплению в регулирующем законодательстве запрета на продажу пиротехнических изделий указанным лицам и усилению мер контроля за качеством реализуемой продукции указанного сегмента", - приводит ТАСС слова Андрея Клишаса.

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Он напомнил, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) прописана административная ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. "При этом необходимо отметить, что нормы кодекса не являются нормами материального права и не могут вводить запрет на продажу пиротехнических изделий, - пояснил парламентарий. - Таким образом, для того чтобы имелось основание для установления административной ответственности за продажу пиротехнических изделий, необходимо, чтобы указанный запрет был установлен иным федеральным законом или нормативным правовым актом".

Клишас также отметил, что возрастные ограничения на продажу пиротехники есть в ряде российских и международных нормативных актов. Например, в требованиях пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных постановлением правительства РФ, запрещается реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).

"Однако необходимо отметить, что даже в 16 лет подросток не может обеспечить необходимую безопасность себе и окружающим при использовании салютов и фейерверков, что и подтверждают ленты новостных агентств и ленты социальных сетей. Неправильная эксплуатация пиротехнических изделий способна причинить серьезный ущерб здоровью человека или стать причиной пожара", - подчеркнул Андрей Клишас.

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