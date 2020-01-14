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14.01.2020 20:00
Рубрика: Власть

Задачи для всех

В среду Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
В среду в полдень президент выступит с Посланием Федеральному Собранию в выставочном зале "Манеж". Обычно темы не разглашаются, но одну из них Владимир Путин назвал сам - повышение доходов и преодоление бедности.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

В Послании, оглашать которое президент должен согласно Конституции, глава государства обозначает направления развития страны и ставит задачи перед правительством и парламентом. На церемонию приглашены не только парламентарии, но и члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда, глава Верховного суда, Генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК, глава Счетной палаты, члены Госсовета и главы основных конфессий. Всего число гостей бывает около тысячи человек или даже больше.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
О чем будет говорить Путин в Послании Федеральному Собранию

По итогам Послания готовится список поручений. Совет Госдумы обсудит план реализации Послания в тот же день, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. И уже на этой неделе будет сформирована рабочая группа.

В интервью ТАСС Владимир Путин говорил, что одной из тем Послания в этом году могут быть "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - отметил он. Путин обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения.

Напомним, в 2019 году главными темами были социальное и экономическое развитие страны, реализация нацпроектов. Глава государства отдельно поставил задачу сбережения народа, поддержки семей. Помимо внутренней повестки традиционно президент уделяет внимание и ситуации в мире. Также можно предположить, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент остановится и на теме сохранения исторической памяти.

Ранее президент заявил, что поднимет тему повышения доходов населения

В прошлом году глава государства выступал с Посланием в Гостином Дворе, а в позапрошлом - в Манеже, причем тогда впервые оно сопровождалось большим количеством инфографики: президент представил уникальные новейшие вооружения. Послание-2018 стало не только мультимедийным, но и самым продолжительным: длилось почти два часа, а не час, как обычно. Кстати, в этом году экраны в Манеже также установлены. Отмечен традиционно большой интерес журналистов к Посланию, даже сильнее обычного: аккредитованы 885 представителей СМИ. В Манеже оборудован большой пресс-центр. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.

Власть Работа власти Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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