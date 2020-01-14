Объявленные номинанты "Оскара" особого удивления не вызвали - их было легко предугадать: лидеры года достаточно очевидны. Несколько напрягли наблюдателей не менее очевидные переборы.

К примеру, "Джокер" Тодда Филлипса. Я высоко ценю мастерство создателей и накаленный драматизм картины, но она далеко не безупречна, и рекордные 11 номинаций - это уж чересчур. Мне кажется серьезной и самоотверженной работа Хоакина Феникса в главной роли, но в ней есть некая натужность, искусственность. Думаю, внимательный наблюдатель может назвать в репертуаре года роли, и придуманные и сыгранные лучше. Но именно они, как например, работы Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона в "Маяке", не попали даже в "длинный список". Влюбленность в Джокера, однако, затуманивает сознание, и фильм - хороший, но не шедевр, - скорее всего, станет чемпионом и по числу наград, а Феникс на "Оскара", вероятно, обречен.

Такой же перехлест за разумные границы, по-моему, наблюдается и в случае с "Паразитами" корейца Пон Чжун-хо - редчайший случай, когда иноязычный продукт попадает не только в свое гнездо заграничных картин, но даже и в номинацию "Лучший фильм". Для меня загадочен вселенский успех этой картины - мастеровитой, но сделанной скорее по канонам ремесла, чем искусства: там больше формальных трюков и кульбитов, чем художественной логики. Тем не менее, она имеет самые большие шансы победить в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", хотя в главной наверняка так и останется в номинантах: здесь конкуренция более чем сильная, и больше всего шансов победить у эпопеи Сэма Мендеса "1917".

Отметим проигрыш Тэрона Эджертона, который на "Золотом глобусе" за имитацию Элтона Джона в "Рокетмене" был признан лучшим актером. В категории "Лучшая мужская роль" получил свою первую номинацию Антонио Бандерас - хотя и ему, скорее всего, на последнем витке придется уступить Хоакину Фениксу.

Уже назревает продолжение скандала с феминистками: их снова возмутило отсутствие в режиссерской номинации женских имен. Их надежды были связаны с фильмами "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Атлантика" Мати Диоп, "Портрет женщины в огне" Селин Сьяммы и "Прощание" Лулу Ванг, но эти названия вылетели из всех номинаций. Боюсь, что справедливо: их все-таки не поставишь рядом с "Ирландцем" Скорсезе или "Однажды в... Голливуде" Тарантино.

Лидеры киногода очевидны. Есть и перехлесты: не слишком ли много "Джокера"?

Возмущены и представители цветных кинематографистов - абсолютной "белизной" будущих триумфаторов "Оскара". Особенно болезненно воспринимается то, что вылетела из списка надежд Дженнифер Лопез, столь бесстрашно танцевавшая в "Стриптизершах" - фильме более чем посредственном. "Пока в Киноакадемии у власти белые мужчины, женщины и цветные будут по-прежнему в изгнании", - возмущается обозревательница Джилл Гутовиц из Teen Vogue.

Для синефилов России наибольшим разочарованием стало отсутствие среди номинантов наших картин: и "Дылда" Кантемира Балагова, и анимация "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита проиграли конкурентам - будем думать, более сильным - из Польши ("Тело Христово" Яна Комаса), Македонии ("Страна меда" Тамары Котевска и Любомира Стефанова), Франции ("Отверженные" Ладжа Ли), Испании ("Боль и слава" Педро Альмодовара) и Кореи ("Паразиты" Пон Чжун-хо).