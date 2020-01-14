ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Правда, большинство респондентов - 51 процент - признали, что "хорошо отдохнули". Они считают, что такая продолжительность каникул - "удачное решение". Еще три процента согласились с большинством, но высказали мнение о том, что, "лучше бы они были не в январе, а на майские праздники". По мнению четырех процентов респондентов, количество выходных дней избыточно.

Доля тех, кто доволен каникулами и одобряет их продолжительность, выше среди людей 18-24 лет (75 процентов), 24-34 лет (66 процентов), а также представителей 35-44 летнего возраста (60 процентов). Против избыточной длительности выступили больше всего те, кому от 60 лет (47 процентов).

При этом чаще решение о восьми днях каникул называют удачным те, чье материальное положение хорошее (63 процента). Те, кто заявил о плохом материальном положении, считают наоборот (46 процентов).

Справка "РГ"

Длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены в России 15 лет назад - в 2005 году. До этого праздничными днями были 1, 2 и 7 января.