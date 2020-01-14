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14.01.2020 12:56
Рубрика: Общество

Вильфанд: Крещенских морозов в этом году не будет

Текст: Ольга Игнатова
По сравнению с рабочей неделей, когда температура воздуха в столичном регионе будет превышать норму на 10-12 градусов, в субботу, в канун православного Крещения немного подморозит.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночь на Крещение будет от 3 до 5 мороза, а на само Крещение днем слабый минус.

Фото: РИА Новости
Объяснена причина аномально теплой погоды в России

При этом над центром России установится мощный антициклон, поэтому праздничная ночь обещает быть безоблачной. "Скорее всего, можно будет увидеть звезды", - пообещал синоптик.

Температура воды в столичных водоемах сейчас примерно плюс 4 градуса. Это довольно комфортная температура для того, чтобы быстро окунуться в купель. Но делать это надо только в оборудованных местах. Как предупреждает Вильфанд, лед сейчас очень хрупкий и если выходить на него, есть опасность провалиться.

На рабочей же неделе будут совсем апрельские температуры. 16 января воздух может прогреться до плюс 5 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Празднование Крещения

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