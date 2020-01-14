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14.01.2020 20:31
Рубрика: Общество

Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Аномально теплая зима не может привести к катастрофическим событиям вроде быстрого таяния вечной мерзлоты, считает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" он напомнил, что на европейской территории погода сейчас отстает от нормы января на 10-12 градусов и больше напоминает апрельскую. "На севере, например, в Якутии, сейчас минус 25-30, а должно быть минус 40-45. Но все равно там морозы и вечная мерзлота не тает. Также и на севере Красноярского края. Да, везде теплее положенного, но это не влияет на мерзлоту", - отметил синоптик.

Фото: РИА Новости
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"А вот представьте, если бы было холоднее нормы на 10 градусов! И так бы продолжалось месяц или полтора. Это было бы намного хуже для природы и всей экономики. Какая нагрузка на энергосистему? Теплые зимы могут, конечно, восприниматься с досадой, но уж точно не принесут никакого вреда", - добавил Вильфанд.

Он напомнил, что существует конвенция ООН о запрете на использование климатического оружия и вряд ли какая-то из стран его нарушит. Ведь климат границ не знает. Неизвестно, чем обернется искусственное вмешательство в климат какой-то страны - и не повлияет ли оно, в первую очередь, на тех, кто такое оружие применил.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что аномальное потепление в России может быть вызвано применением климатического оружия со стороны США. Резкое изменение климата он назвал катастрофой, к которой стремятся американцы.

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