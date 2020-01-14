"ВКонтакте" обрушился по всей России

Пользователи "ВКонтакте" испытывают сложности с загрузкой ленты новостей соцсети и с доступом к другим функциям.

При попытке открыть главную страницу возникает сообщение: "Произошла ошибка при загрузке новостей. Попробуйте повторить запрос позднее".

Раздел "Текущее состояние платформы" подтверждает наличие проблем. Ресурс Downdetector.ru на своей "живой карте сбоев" информирует о том, что с недоступностью "ВКонтакте" столкнулись пользователи практически по всей России.

В других соцсетях пользователи также жалуются на сбои. Часть из них может слушать музыку, но ничего более.

Вк не работает, зато музыка грузит.... Это как? — |Shadow 7|🥀WINTER 꽃🥀 (@galaxyJIN_) January 14, 2020

У некоторых "обнулился" список друзей.

вк снова накрылся и теперь он кажется отображает реальное количество моих друзей pic.twitter.com/6kY96uScgA — канцлерка горчакова (@yurchenko_daria) January 14, 2020

По состоянию на 17:40 MSK сайт "ВКонтакте" постепенно восстанавливает работоспособность.