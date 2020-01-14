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"ВКонтакте" обрушился по всей России

Текст:   Антон Благовещенский
14.01.2020,  
17:34
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи "ВКонтакте" испытывают сложности с загрузкой ленты новостей соцсети и с доступом к другим функциям.

При попытке открыть главную страницу возникает сообщение: "Произошла ошибка при загрузке новостей. Попробуйте повторить запрос позднее".

Раздел "Текущее состояние платформы" подтверждает наличие проблем. Ресурс Downdetector.ru на своей "живой карте сбоев" информирует о том, что с недоступностью "ВКонтакте" столкнулись пользователи практически по всей России.

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В других соцсетях пользователи также жалуются на сбои. Часть из них может слушать музыку, но ничего более.

У некоторых "обнулился" список друзей.

По состоянию на 17:40 MSK сайт "ВКонтакте" постепенно восстанавливает работоспособность.

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