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14.01.2020 18:36
Рубрика: Власть

Юбилей проверки

Владимир Путин призвал Счетную палату контролировать нацпроекты
Текст: Кира Латухина
Президент поздравил сотрудников Счетной палаты с юбилеем - 25-летием ведомства. Владимир Путин встретился в Кремле с главой СП РФ Алексеем Кудриным, который рассказал о новых принципах работы и о шагах по повышению эффективности госкомпаний.
На встрече с президентом Алексей Кудрин рассказал о том, что Счетная палата нацелена вырабатывать новые подходы по улучшению финансовой системы. Фото: РИА Новости На встрече с президентом Алексей Кудрин рассказал о том, что Счетная палата нацелена вырабатывать новые подходы по улучшению финансовой системы. Фото: РИА Новости
На встрече с президентом Алексей Кудрин рассказал о том, что Счетная палата нацелена вырабатывать новые подходы по улучшению финансовой системы. Фото: РИА Новости

Счетная палата выполняет важнейшую функцию в системе власти - контролирует государственные расходы, напрямую работает с правительством, Госдумой, администрацией президента. Владимир Путин рассчитывает, что она будет "даже несколько шире" смотреть на проблемы, которыми занимается. А именно - контролировать исполнение нацпроектов. "Знаю, в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами. На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - обозначил свою позицию президент.

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"За последние 10 лет система финансового контроля существенно обновилась", - констатировал Кудрин. Кроме Счетной палаты есть Казначейство, есть внутренний финансовый контроль в каждом министерстве и ведомстве, в каждой госкорпорации, есть контрольно-счетные органы регионов. И вся эта система следит за эффективностью использования госресурсов. И теперь Счетная палата смотрит еще и на исполнимость и результативность выполнения стратегических целей страны.

Кудрин отметил большую роль в деле обновления финансовой системы прежних руководителей СП РФ - Сергея Степашина и Татьяны Голиковой. "Мы, конечно, сейчас уже и на международном уровне. Вы приезжали на открытие Конгресса INTOSAI - международной организации, объединяющей все счетные палаты государств. Там была принята московская декларация, которая определяет на ближайшие 10 лет как минимум те принципы, которыми будет руководствоваться государственный внешний контроль в лице счетных палат других стран", - рассказал он.

"Мы в Счетной палате, кроме того, что расширяем долю стратегического аудита - оценки повышения эффективности, выполнение показателей государственной программы нацпроектов, - осуществляем новый подход: мы теперь не просто проверили, выдали замечания и забыли или просто дождались, когда эти замечания будут исполнены. Мы определили стратегические темы, самые проблемные для страны, которыми занимаемся на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок", - продолжил Кудрин.

Вот уже 25 лет Счетная палата выполняет важнейшую функцию - контролирует государственные расходы

Одна из таких острых тем - обеспечение жильем детей-сирот, речь о 170 тысячах человек. "С правительством наконец выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет", - сообщил докладчик. "Или, например, проблема незавершенного строительства. До прошлого года объем незавершенного строительства в стране рос. Сейчас с правительством дорабатываем предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации", - привел другой пример Кудрин. То есть стали доходить до решения проблемы, а не просто ее выявлять.

Глава Счетной палаты коснулся и темы вывоза сырого леса. После анализа всей цепочки удалось найти проблемы в таможенных органах по порядку декларирования леса. "Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы", - заявил он. "Сейчас обсуждаем вопрос введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности. Такие предложения вы подписали в поручении правительству", - сказал Кудрин. И кабмин сейчас работает над соответствующей программой.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"На ближайшие годы мы к таким проблемам, которые будем мониторить на постоянной основе, добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций", - сообщил глава Счетной палаты. "В ближайшее время мы будем по-прежнему, как и раньше, смотреть "Росатом", Росавтодор, РЖД, но добавится и "Ростех", "Газпром", "Роснефтегаз". Это наши ориентиры - сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики", - подчеркнул он.

Счетная палата будет вырабатывать новые подходы в части системных предложений по улучшению финансовой системы, а нарушениями, скорее, заниматься в части профилактики и уменьшать их. "Например, часто говорят, что мы выявляем нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения, это нарушения бухгалтерского учета", - уточнил Кудрин. "Неэффективность", - заметил президент. "Да. Это нарушения порядка закупок. Мы этим тоже будем заниматься и будем продолжать, но акцент на системных вопросах, которые нужно изменить", - заключил он.

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