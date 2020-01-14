Власти Москвы разберутся со штрафами за парковку у дома

Как пишет сегодня "Коммерсант", в конце прошлого года и в начале 2020-го многие автовладельцы не смогли вовремя продлить резидентное разрешение, дающее право бесплатно парковаться рядом с домом в зоне платной парковки.

Однако из-за перегрузок в электронной системе Росреестра многие водители не смогли вовремя продлить разрешение резидента.

"С каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную, - сообщает Twitter "Московского транспорта". - Мы всегда на стороне резидента".

Всех, кто столкнулся с проблемами, просят обращаться в сервисные центры "Московский транспорт" по адресам: Старая Басманная улица, 20 к.1 и Улица 1905 года, 25.