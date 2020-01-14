14.01.2020 / 10:51
Власти Москвы разберутся со штрафами за парковку у дома
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Департамент транспорта Москвы будет разбираться с каждым штрафом за резидентную парковку у дома, выписанным из-за проблем с Росреестром. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт "Московский транспорт".
Как пишет сегодня "Коммерсант", в конце прошлого года и в начале 2020-го многие автовладельцы не смогли вовремя продлить резидентное разрешение, дающее право бесплатно парковаться рядом с домом в зоне платной парковки.
Однако из-за перегрузок в электронной системе Росреестра многие водители не смогли вовремя продлить разрешение резидента.
"С каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную, - сообщает Twitter "Московского транспорта". - Мы всегда на стороне резидента".
Всех, кто столкнулся с проблемами, просят обращаться в сервисные центры "Московский транспорт" по адресам: Старая Басманная улица, 20 к.1 и Улица 1905 года, 25.