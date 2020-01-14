Володин призвал добиться абсолютной реализации Послания

- Мы должны быть самокритичны, - заявил он, - не дорабатываем с правительством РФ в вопросе реализации Послания, не выполнено на 100 процентов.

Точнее, предыдущие задачи главы государства исполнены на 81 процент.

- Необходимо признать, что в оставшихся 19 процентах нерешенные проблемы людей, - констатировал Володин.

По его словам, Госдума может продлить пленарные заседания, увеличив время работы, чтобы законодательно обеспечить реализацию нового Послания.

Кроме того, в начавшуюся сессию предстоит уделить приоритетное внимание законопроектам, связанным с созданием условий для развития экономики, заявил также спикер.

Он выразил мнение, что депутаты готовы к продлению заседаний.

- Для нас главное - качество и эффективность принимаемых законов, - подчеркнул Володин.

Ежегодное Послание президента состоится 15 января. Депутаты решили отменить в этот день пленарное заседание. Сразу после оглашения Послания, депутаты соберутся, чтобы наметить первые планы по реализации.

А фракция "Единая Россия" 21 января по итогам выступления президента проведет специальное заседание с участием представителей правительства, ответственных за финансовый и социальный блоки. Об этом сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. По его словам, на заседании будет сформирован план работы депутатов "ЕР" на основе Послания президента.