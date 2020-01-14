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14.01.2020 14:58
Рубрика: Власть

Володин призвал добиться абсолютной реализации Послания

Текст: Татьяна Замахина
Кабмин и Госдума не доработали в реализации Послания президента Федеральному собранию за 2019 год, признал председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии ГД. Глава нижней палаты призвал коллег добиваться стопроцентного исполнения задач, поставленных президентом.

- Мы должны быть самокритичны, - заявил он, - не дорабатываем с правительством РФ в вопросе реализации Послания, не выполнено на 100 процентов.

Точнее, предыдущие задачи главы государства исполнены на 81 процент.

- Необходимо признать, что в оставшихся 19 процентах нерешенные проблемы людей, - констатировал Володин.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По его словам, Госдума может продлить пленарные заседания, увеличив время работы, чтобы законодательно обеспечить реализацию нового Послания.

Кроме того, в начавшуюся сессию предстоит уделить приоритетное внимание законопроектам, связанным с созданием условий для развития экономики, заявил также спикер.

Он выразил мнение, что депутаты готовы к продлению заседаний.

- Для нас главное - качество и эффективность принимаемых законов, - подчеркнул Володин.

Ежегодное Послание президента состоится 15 января. Депутаты решили отменить в этот день пленарное заседание. Сразу после оглашения Послания, депутаты соберутся, чтобы наметить первые планы по реализации.

А фракция "Единая Россия" 21 января по итогам выступления президента проведет специальное заседание с участием представителей правительства, ответственных за финансовый и социальный блоки. Об этом сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. По его словам, на заседании будет сформирован план работы депутатов "ЕР" на основе Послания президента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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