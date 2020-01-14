Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста

Руководство Польши должно извиниться за антисемитские настроения в обществе и создание почвы для геноцида, холокоста в преддверии Второй мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии.

Отметив, что фашистская Германия на территории Польши истребила свыше трех миллионов евреев, он назвал эту цифру страшной.

- Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные разных национальностей, - заявил политик. Большому количеству концлагерей, уверен он, "способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которая подогревала антисемитские настроения в обществе и создавала почву для последующего геноцида и холокоста".

- Давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и то, что происходит сегодня, - призвал спикер Госдумы.