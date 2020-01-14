Врачи рассказали, что нельзя делать перед Крещенским купанием

Скоро православный праздник Крещения Господня, когда все спешат окунуться в ледяной источник. В воду стремятся все, даже те, кого и летом не заставишь купаться в бассейне. Конечно, в январе купание в роднике - это большой стресс для организма.

О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, рассказала "Вечерняя Москва". Врач-терапевт Лариса Алексеева советует заранее начать постепенное закаливание организма. Каждое утро принимать контрастный душ. Если же нырнуть в холодную воду безо всякой подготовки, можно навредить сосудам.

Добравшись до источника, также не прыгайте сразу в воду. Сначала нужно разогреться - сделать пробежку, приседания, махи руками и ногами, и только потом войти в купель.

Специалист не советует окунаться с головой - волосы долго сохнут и очень легко подхватить простуду уже по пути домой. Категорически запрещается разогреваться алкоголем. Алкоголь расширит сосуды, а в воде им придется резко сократиться, что чревато спазмом.

После того как выйдете из воды, желательно выпить горячий чай из термоса, хорошо бы с лимоном и согревающим имбирем.

Нежелательно окунаться в воду на Крещение людям, уже имеющим проблемы с сердцем и сосудами, а также тем, кто неважно себя чувствует, недавно переболел простудой. В группе риска также старики и дети.

Врач скорой помощи Роман Литвинов добавил, что всплеска вызовов после Крещенского праздника обычно не наблюдается. Возможно, играет роль позитивный эмоциональный настрой людей, верящих в целебную силу крещенской воды.