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14.01.2020 15:41
Рубрика: В мире

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

Текст: Александр Саможнев

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.

В отелях Турции начнут взимать налог на проживание

В соответствии с документом, с 1 января 2020 года менеджеры не смогут делать копии паспортов и других документов, необходимых при заселении туристов. За нарушение этой нормы грозят серьезные штрафы.

Персонал должен будет вбивать все данные вручную, что увеличит время заселения клиентов. Кроме того, путешественникам могут предложить самим заполнить анкету.

Против ужесточения закона уже выступили туристические организации Турции. Владельцы отелей поясняют, что раньше часто делали фотокопии документов гостей для ускорения процесса приема гостей. Эти копии затем уничтожались. Теперь обработка документов займет значительное время. По информации турецких СМИ, требования властей связаны с ростом мошенничества по использованию личной информации граждан.

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