Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нависла тень скандала. Он начал раскручиваться еще в то время, когда соратница Ангелы Меркель возглавляла министерство обороны ФРГ, а теперь получил продолжение. Как выяснили депутаты бундестага, ведущие расследование в отношении миллионных и - предположительно - необоснованных трат бундесвера на внешних консультантов, госпожа фон дер Ляйен собственноручно удалила со своего служебного телефона все сообщения, которые могли бы послужить уликами в этом деле.

О его новом повороте сообщает Spiegel online. В те самые дни, когда новый состав Еврокомиссии приносил традиционную присягу в стенах Европейского суда, "в Берлине появилась информация, которая будет неудобной для госпожи фон дер Ляйен", отмечает издание. Следственный комитет бундестага наконец-то получил отчет от оборонного ведомства по поводу запутанной истории со служебными телефонами экс-министра. Оказалось, что их было по меньшей мере два. И сообщения таинственным образом исчезли, как теперь выясняется, с обоих устройств.

Одним из них Урсула фон дер Ляйен пользовалась с декабря 2013 года, пока номер ее мобильного кто-то не слил в интернет. Тогда ей выдали другой телефон, защищенный шифровальной криптопрограммой. Однако еще целых полгода, до конца прошлого лета, она почему-то не сдавала первый гаджет и даже забрала его с собой в Брюссель - якобы "в ожидании возможных важных сообщений". По разным данным, он то терялся, то находился с утраченным пин-кодом. После всех мытарств устройство все-таки вернулось в стены министерства обороны Германии, где один из сотрудников его отформатировал и с чистой совестью отправил в IT-отдел на утилизацию. Позже в объяснительной записке он написал, что сделал это в соответствии со "стандартной процедурой", предусмотренной для списанных телефонов, а потому не счел нужным с кем-то посоветоваться. Хотя по регламенту удаление данных все же должно было происходить в присутствии владельца. Клерк, которому теперь грозят увольнением, и предположить не мог, что в памяти смартфона или на его сим-карте могут содержаться некие важные сообщения, которыми впоследствии заинтересуется бундестаг.

Депутаты бундестага расследуют необоснованные траты министерства обороны ФРГ на внешних консультантов

Напомним, что на уголовном расследовании по факту "уничтожения важных улик" настоял депутат от фракции "Зеленых", спикер по вопросам безопасности Тобиас Линднер. Дело в том, что госпожа фон дер Ляйен известна своим пристрастием к решению важных политических дел по СМС - прямо как канцлер Меркель. Линднер и его соратники не сомневаются, что и заключение контрактов с консалтиновыми фирмами в обход прозрачного тендера министр могла обсуждать в переписке. Возможно, свет на это дело мог бы пролить ее второй служебный телефон, но и в нем никаких сообщений не обнаружилось. Наблюдатели уверены, что к их уничтожению приложила руку уже лично Урсула фон дер Ляйен. Не исключено, что ей еще предстоит вернуться в Берлин и выступить в качестве свидетеля перед следственной комиссией. "Почему в министерстве обороны царит такой хаос? Сначала вы предоставляете комиссии противоречивые сведения о местонахождении телефона министра, затем все-таки признаете, что нарушили запрет на удаление данных", - заявил представитель "свободных демократов" Александр Мюллер, участвующий в расследовании. "В минобороны снова никто ни за что не отвечает!" - вторит ему господин Линднер.

К слову, вместе с Урсулой фон дер Ляйен в Брюссель перебрался и ее ближайший советник Бьерн Зайберт, который, по его собственным уверениям, "просмотрел оба телефона" перед тем, как их "почистили", и не нашел там "ничего важного". Однако вряд ли это объяснение удовлетворит депутатов, признают СМИ.