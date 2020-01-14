Захарова опровергла слухи об "американском гражданстве"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая сейчас находится в составе делегации, сопровождающей министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке по странам Южной Азии, выступила с опровержением порции слухов по поводу своего гражданства. Слухи такие появились в Сети.

Как написала Захарова в Facebook, речь идет об очередном фейковом утверждении, будто у нее или кого-то из членов семьи может быть гражданство Соединенных Штатов, где дипломат, как известно, работала в постпредстве РФ при ООН. По словам представителя МИД, ни у нее, ни у супруга, ни у родителей, ни у дочери нет и не было иностранного, в том числе американского, гражданства или вида на жительство. Захарова добавила, что и собственностью вне России у них нет.

Кроме того, Мария Захарова развеяла слух, будто ее дочь родилась на территории США. Дипломат сообщила, что это неправда, и место рождения ребенка - московская горбольница номер 67.