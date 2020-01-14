Зарплата главы "Укрпочты" оказалась вдвое больше, чем оклад Трампа

Заработная плата гендиректора госпредприятия "Укрпочта" Игоря Смелянского оказалась в 2,37 раза больше, чем оклад президента США Дональда Трампа. Соответствующие подсчеты сделал портал "Страна.ua".

По его данным, годовая зарплата Смелянского в переводе на доллары равна 951,2 тысячи, тогда как у Трампа, по официальной информации, она составляет 400 тысяч.

Напомним, минимальная зарплата на Украине в настоящее время равно примерно 180 долларов. При этом средний заработок работника в Киеве составил около 670 долларов в месяц.