Адвокаты смогут переписываться с арестантами без цензуры

Новости

Названа одна из причин истощения озонового слоя Земли 21:02
В Тунисе раскопали самый защищенный город времен Древнего Рима 20:33
Ученые РАН поймали доказательство слияния нейтронных звезд 20:26
Белорусские спасатели будут тушить лесные пожары в Турции 20:15
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни 20:12
Москалькова попросила омбудсмена Украины объяснить задержание инвалида 19:51
Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта 19:44
Путин подписал указ об отставке правительства 19:44
Граждане ЕАЭС уравнены в правах на посещение учреждений культуры 19:44
В Иране опознаны около 150 жертв катастрофы украинского Boeing 19:41
РЖД начнут выплачивать компенсации за опоздания "Ласточек" 19:24
В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены 18:29
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко 18:25
Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году 18:11
Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70 18:10
УЕФА назвал команду 2019 года 18:09
Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 20:43
Рубрика: Власть

Чтение не для всех

Адвокаты смогут переписываться с арестантами без цензуры
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Министерство юстиции России готовит пакет инициатив, которые повышают гарантии защиты.

Один из проектов предлагает внести поправки в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Новации должны регламентировать порядок предоставления подозреваемым и обвиняемым свиданий с адвокатом с момента их фактического задержания. Ключевое слово в проекте: "беспрепятственный". Это значит, что следователь не сможет закрыть дверь перед адвокатом, чтобы тот "не мешал" работать с задержанным.

Адвокаты смогут в электронном режиме рассылать запросы

Кроме того, предполагается прописать четкий запрет цензуры переписки подозреваемого и обвиняемого с адвокатом. Как поясняют эксперты, исключением будут ситуации, когда у правоохранителей есть основания полагать, что в переписке могут обсуждаться незаконные вещи. Например, как надавить на свидетелей или кого-то подкупить. Но в таком случае правоохранители должны будут мотивировать свои решения.

Документ включен в план законопроектной деятельности правительства на этот год. Планируется, что законопроект должен быть внесен в правительство в сентября.

Кроме того, план предусматривает разработку законопроектов о внесении изменений в УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", касающиеся установления дополнительных гарантий реализации принципа состязательности сторон.

За полгода 187 должностных лиц были оштрафованы за игнорирование адвокатских запросов, общая сумма штрафов - 939 тысяч рублей

Например, поправки в Закон об адвокатуре затронут и положения, которые определяют сроки исполнения адвокатских запросов и предоставления по запросу адвоката сведений о его доверителе, составляющих определенные виды охраняемых законом тайн. Проще говоря, планируется определить, какие сведения защитник имеет право получить.

Увы, сегодня слишком часто разные инстанции отвечают адвокатам, мол, "вам этого знать не положено". Хотя почему не положено? Предварительные данные показывают, что только 64 процента опрошенных в ходе специального исследования адвокаты получили ответы на свои запросы. В остальных случаях была тишина.

Фото: iStock
Адвокаты смогут работать за процент от выигрыша в деле

Между тем защитники запрашивают сведения, которые нужны им для дела, - помощи гражданам. Как спасти невиновного от тюрьмы, если адвокату не дают собрать доказательства под предлогом защиты банковской, врачебной или какой-нибудь еще страшной тайны.

В свете этого, по его мнению, необходима ревизия законодательных положений, закрепляющих перечень сведений с ограниченным доступом. А наказание за неправомерное непредоставление адвокату информации должно стать неотвратимым.

Как отметила исполнительный директор Федеральной палаты адвокатов России Оксана Сергеева, законопроекты будут разработаны во исполнение поручений Дмитрия Медведева, которые были даны по итогам его встречи с руководством и представителями адвокатского сообщества в ноябре прошлого года.

"Мы рассчитываем, что подготовка поправок будет проходить при активном участии Федеральной палаты адвокатов РФ, и полагаем, что можно надеяться на быстрое прохождение инициатив на всех этапах законопроектной деятельности", - сообщила Оксана Сергеева.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода по статье КоАП, наказывающей за игнорирование адвокатского запроса, были оштрафованы 187 должностных лиц, еще 9 человек предупреждены. Общая сумма штрафов по решениям судов первой инстанции составила 939 тысяч рублей.

Власть Право Правительство Минюст Проблемы адвокатуры

Главное сегодня

Дума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера 16 января
РФС опубликовал план подготовки сборной России к ЧЕ-2020
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО