Адвокаты смогут переписываться с арестантами без цензуры

Министерство юстиции России готовит пакет инициатив, которые повышают гарантии защиты.

Один из проектов предлагает внести поправки в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Новации должны регламентировать порядок предоставления подозреваемым и обвиняемым свиданий с адвокатом с момента их фактического задержания. Ключевое слово в проекте: "беспрепятственный". Это значит, что следователь не сможет закрыть дверь перед адвокатом, чтобы тот "не мешал" работать с задержанным.

Кроме того, предполагается прописать четкий запрет цензуры переписки подозреваемого и обвиняемого с адвокатом. Как поясняют эксперты, исключением будут ситуации, когда у правоохранителей есть основания полагать, что в переписке могут обсуждаться незаконные вещи. Например, как надавить на свидетелей или кого-то подкупить. Но в таком случае правоохранители должны будут мотивировать свои решения.

Документ включен в план законопроектной деятельности правительства на этот год. Планируется, что законопроект должен быть внесен в правительство в сентября.

Кроме того, план предусматривает разработку законопроектов о внесении изменений в УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", касающиеся установления дополнительных гарантий реализации принципа состязательности сторон.

За полгода 187 должностных лиц были оштрафованы за игнорирование адвокатских запросов, общая сумма штрафов - 939 тысяч рублей

Например, поправки в Закон об адвокатуре затронут и положения, которые определяют сроки исполнения адвокатских запросов и предоставления по запросу адвоката сведений о его доверителе, составляющих определенные виды охраняемых законом тайн. Проще говоря, планируется определить, какие сведения защитник имеет право получить.

Увы, сегодня слишком часто разные инстанции отвечают адвокатам, мол, "вам этого знать не положено". Хотя почему не положено? Предварительные данные показывают, что только 64 процента опрошенных в ходе специального исследования адвокаты получили ответы на свои запросы. В остальных случаях была тишина.

Между тем защитники запрашивают сведения, которые нужны им для дела, - помощи гражданам. Как спасти невиновного от тюрьмы, если адвокату не дают собрать доказательства под предлогом защиты банковской, врачебной или какой-нибудь еще страшной тайны.

В свете этого, по его мнению, необходима ревизия законодательных положений, закрепляющих перечень сведений с ограниченным доступом. А наказание за неправомерное непредоставление адвокату информации должно стать неотвратимым.

Как отметила исполнительный директор Федеральной палаты адвокатов России Оксана Сергеева, законопроекты будут разработаны во исполнение поручений Дмитрия Медведева, которые были даны по итогам его встречи с руководством и представителями адвокатского сообщества в ноябре прошлого года.

"Мы рассчитываем, что подготовка поправок будет проходить при активном участии Федеральной палаты адвокатов РФ, и полагаем, что можно надеяться на быстрое прохождение инициатив на всех этапах законопроектной деятельности", - сообщила Оксана Сергеева.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода по статье КоАП, наказывающей за игнорирование адвокатского запроса, были оштрафованы 187 должностных лиц, еще 9 человек предупреждены. Общая сумма штрафов по решениям судов первой инстанции составила 939 тысяч рублей.