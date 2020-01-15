Айтишники Минска и Москвы "скрестили шпаги" в мозговом штурме

Что нам стоит "умный город" построить! С таким настроением съехались в Москву на финал международного хакатона UrbanTechMoscow молодые специалисты IT-сферы.

Состязания стартовали 26 октября в Минске, следующие пять туров прошли в Риге, Алма-Ате, Тель-Авиве, Праге и Ереване. А в декабре лучшие из лучших приняли участие в московском финале, где в режиме мозгового штурма поборолись за призовой фонд мэра Москвы - 10 млн российских рублей.

Задачи, в которых программистам предлагалось работать, включали 5 направлений. Среди них - "умный город" (оптимизация расходов на санитарное содержание улиц, управление медиаконтентом на мероприятиях) и маркетплейсы (приложение для отслеживания движения наземного городского транспорта в реальном времени и маркетплейс IT-решений).

В Москву приехали финалисты минского этапа: команды "Санитары улиц" и Abia_hack. Капитан команды "Санитары улиц" Игорь Евмушков делится впечатлениями:

- В Facebook увидел новость, что проходит такой хакатон. Со знакомыми айтишниками обсудили задачи, которые нам было бы интересно решить. Заинтересовала тема "Cанитарное содержание улиц". Собрали команду из пяти человек - и в бой. За время хакатона построили модель, которая в случае коллапса на улицах города - мусор, наводнение, снегопад - помогает автопарку выбрать оптимальное транспортное средство и навесное оборудование для эффективной работы. Таким образом, не человек, а система формирует перечень техники и максимально сокращает путь между проблемой и ее решением. Мы провели успешные вычислительные эксперименты, но не успели реализовать все задуманное. То, что Москва в принципе выносит свои вопросы "умного города" на решение международной аудитории - это здорово.

Лучшие из лучших приняли участие в московском финале, где поборолись за призовой фонд столичного мэра - 10 млн российских рублей

Капитан Abia_hack Сергей Санкевич доволен результатами мозгового штурма:

- Мы всегда за то, чтобы освежить свои мозги, подумать над новой темой. Московский хакатон отличался практичностью: постановщики задач формулировали перед участниками актуальные проблемы, и ребята предлагали реальные решения. Например, разрабатывали приложение, которое показывает, где находится городской транспорт в данную секунду, а не с большой погрешностью. Мы выбрали тему "Маркетплейс", писали код для интернет-магазина, который объединял бы в себе как можно больше продавцов и покупателей. Наши идеи для разработки конкретная компания будет использовать в коммерческом запуске. Ребятам из нашей команды было предложено отправлять резюме на участие в "боевом" проекте.

Юрист Денис Алейников, возглавлявший жюри на минском этапе хакатона, инициативу устраивать подобные соревнования для программистов горячо поддерживает:

- Такие хакатоны очень важны, они обеспечивают предметную связь между IT-кластером и в данном случае городским хозяйством. Участники вырабатывали конкретные решения для оптимизации процессов. Москвичи в последнее время заметно прибавляют в вопросах цифровизации. А у белорусских айтишников, по всем международным оценкам, очень высокий уровень.

Организатор хакатона со стороны Москвы Кирилл Ильницкий объясняет, почему было важным один из этапов международной программы провести именно в Минске:

- Это первая совместная инициатива Москвы и Минска в сфере "умного города" для молодых специалистов. Во-первых, хотелось обратить внимание белорусских стартаперов на тему "умного города", которую они за редким исключением обходят стороной. Во-вторых, напомнить, что совсем рядом есть дружественный и понятный город глобального масштаба, которому нужны инновационные решения и гениальные идеи белорусских ребят. Ведь то, что пригодится и сработает в Москве, будет востребовано и на международном рынке, и в родном Минске.

У минских команд "Санитары улиц" и Abia_hack креативных идей хоть отбавляй. Фото: фото предоставлено командой "Санитары улиц"

К слову

Следующий этап UrbanTechMoscow пройдет в 2020 году. Умный город и цифровое правительство - те тренды, которые набирают силу. Устроители хакатона уверены, что, имея такой мощный потенциал программистов, который есть в России и Беларуси, надо регулярно проводить ревизию новых идей и предлагать практические решения по внедрению умных технологий в нашу повседневную жизнь.