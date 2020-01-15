Актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш покончил с собой

51-летний американский актер, режиссер и продюсер Стэн Кирш найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 11 января. Согласно имеющимся данным, передает портал TMZ, мужчина покончил с собой.

Информация подтверждена источником ресурса в правоохранительных органах. Уточнившим, что труп мужчины обнаружила в ванной его супруга Кристин.

Вызванные на место инцидента соответствующие службы были вынуждены лишь констатировать смерть артиста.

Стэн Кирш родился 1968-м в Нью-Йорке и впервые появился на экранах еще в четыре года - в рекламе супа.

Среди ролей - участие в сериалах "Друзья", где он сыграл одного из бойфрендов Моники, "Главный госпиталь", "Лодка любви", оригинальном "Горце" (Ричи Райан), "Военно-юридической службе", хорроре "Месть мертвецов" - всего более двадцати проектов.