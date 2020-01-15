Белорусские спасатели будут тушить лесные пожары в Турции

Лесные пожары, которые в истекшем году принесли огромный материальный ущерб и привели к многочисленным жертвам среди мирного населения Турции, станут зоной сотрудничества сил МЧС Анкары и Минска в наступившем году, информирует 15 января БЕЛТА, цитируя отраслевого министра РБ Владимира Ващенко. Он выступил на пресс-конференции, посвященной Дню спасателя, который в республике традиционно отмечается в ближайшее воскресенье.

Как известно, минувшим летом в Турции лесные массивы погибали от пожаров вблизи популярных курортов на побережье Эгейского моря. Огонь вспыхнул в нескольких областях страны, среди которых район, расположенный недалеко от пляжного курорта Бодрум, а также окраина другого туристического места - Измир. Тогда почти полторы тысячи местных спасателей и два десятка вертолетов круглосуточно боролись со стихийным бедствием. Точная причина пожаров на юге Европы до сих пор выясняется, однако, по оценке турецких чиновников, практически в подавляющем большинстве случаев они вызваны халатностью людей.

Кстати, по словам белорусского руководителя МЧС, "в прошлом году в Турции в борьбе с пожарами уже участвовали два белорусских борта. В этом году подписано соглашение, согласно которому помощь будет оказана с 1 мая по 28 октября", - уточнил Ващенко.

Что касается ситуации в республике, то, по словам министра, основными причинами бед и трагедий, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, тоже, к сожалению, остаются "беспечность, безответственность и халатное отношение к своей безопасности". Только за истекший год местными подразделениями МЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было спасено более двенадцати тысяч человек. Кроме того, спасатели участвовали и в гуманитарных операциях: формировали и доставляли гуманитарные грузы в Сирию, Мозамбик и Зимбабве, сообщил министр.