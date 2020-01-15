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15.01.2020 18:19
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Текст: Максим Домчев
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Спортсменки соревновались в гонке на 7,5 километра. В Рупольдинге в состав сборной России вернулась лидер прошлого сезона Екатерина Юрлова-Перхт, которая не выступала на предыдущем этапе из-за проблем со здоровьем. Однако россиянки в этой гонке были далеки от борьбы за награды.

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Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф, которая пронеслась по трассе за 18 минут и 55,5 секунды. Почти полминуты ей уступила представительница Швеции Ханна Эберг, на 36,8 секунды отстала итальянка Доротея Вирер. Все они не допустили ни одного промаха в гонке.

Лучшей из представительниц России стала Лариса Куклина, показавшая 36-й результат. Она не допустила ни одного промаха, но ходом проиграла 1 минуту 54,1 секунды. Следом с отставание в 1.56 пришла к финишу Юрлова-Перхт, также ни разу не допустившая ошибки в стрельбе. Кристина Резцова стала 42-й, Ирина Старых заняла 60-е место, а Светлана Миронова - 77-е.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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