Абсолютным провалом российских девушек завершилась стартовая гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. По итогам спринта никого из наших участниц нет в топ-30.

Победу на дистанции 7,5 километра с двумя огневыми рубежами с результатом 18 мин. 55,5 сек. при идеальной стрельбе одержала норвежка Тириль Экхофф. На втором месте с полуминутным отставанием от победителя - представительница Швеции Ханна Эберг, третьей при дефиците 37 секунд стала итальянка Доротея Вирер. Причем серебряный и бронзовый призеры гонки также обошлись без промахов.

Лучшей из россиянок оказалась Лариса Куклина, которая в итоговом протоколе находится лишь на 36-й строчке. Сразу за ней - Екатерина Юрло­ва-Перхт. Вне топ-40, то есть за пределами очковой зоны зачета Кубка мира, расположились Кристина Резцова (42-е место), Ирина Старых (60-е) и Светлана Миронова (77-е). Сегодня на трассе Рупольдинга состоится мужской спринт на 10 км.