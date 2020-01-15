Билли Айлиш написала и исполнила главную песню нового "Бонда"

Американская певица Билли Айлиш только что вновь вошла в анналы поп-культуры, записав заглавную песню к новому, 25-му фильму "бондианы" "Не время умирать" (No Time To Die).

Кроме того, Билли выступила и соавтором трека. Став таким образом самым молодым исполнителем "бондовской" песни в истории - Айлиш только что стукнуло восемнадцать.

Соавтором песни выступил брат девушки Финнеас О'Коннелл.

Информация об этом появилась в официальном Twitter франшизы.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) 14 января 2020 г.

Название трека пока не приводится, но продюсеры франшизы отзываются о нем как об "очень мощном и трогательном".

Когда композиция будет представлена публике - не сказано. Хотя известно, что по традиции саундтрек в "бондам" выходит за месяц до премьеры картины.

В России 25-й "Бонд" выходит 9 апреля.

Билли Айлиш Пайрат Бэрд О'Коннелл родилась 18 декабря 2001 года. Слава начала накрывать Билли в 2016-м - благодаря публикации дебютного сингла на SoundCloud. Вышедший в прошлом году дебютный ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американские и британские чарты, тогда как сингл Bad Guy добрался до первой строчки Billboard.