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Вышел русский трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

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    04.12.2019, 17:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован первый дублированный трейлер долгожданного, многострадального 25-го художественного фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Фото: youtube.com/ Marc Guggenheim
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Напомним. Изначально ставить картину должен был Дэнни Бойл, автор дилогии "На игле", но в процессе создатели не сошлись характерами, мнениями по поводу того, как лента должна выглядеть, и Бойл проект покинул. Причем - в немаловажной степени благодаря Дэниэлю Крэйгу, исполнителю ведущей роли. Который с самого начала был против назначения в кресло режиссера Бойла.

В целом все это страшно грустно, конечно - Бойл однозначно внес бы во франшизу дополнительного ухарства и интересных ходов. И теперь мы никогда не узнаем доподлинно, каких именно.

Но уже точно может сказать: сменивший Дэнни Кэри Фунунага в блин расшибся, чтобы угодить поклонникам серии. И даже принудительное изобилие на экране черных лиц, включая агентессу 007, периодически уходит на второй план. Вы только полюбуйтесь еще раз на этот ух!-трюк с мотоциклом!

Кстати, Крэйг в "Не время умирать", по его клятвенным заверениям, примерил смокинг Бонда в последний раз.

Российская премьера - 9 апреля.

Оригинал трейлера, без дубляжа - здесь.

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