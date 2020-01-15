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15.01.2020 21:07
Рубрика: В мире

За убийство собаки сел в тюрьму

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
В департаменте Валь-де-Марн, что к востоку от Парижа, только об этом и говорят, всячески одобряя принятое на днях решение местного исправительного суда.

Дело в том, что он отправил на год за решетку 22-летнего парня, который сознательно убил восьмилетнюю бельгийскую овчарку по кличке Жинжер. А дело было так. Январским вечером жительница небольшого городка Бонёй-сюр-Марн, как обычно, вывела на прогулку своего любимца Жинжера и не заметила, как к ним сзади подкрался некто в лыжной вязаной маске, скрывающей лицо. Мужчина набросился на пса и нанес ему удар ножом в бок. К тому моменту, когда поначалу остолбеневшая от неожиданности и ужаса дама пришла в себя и стала звать на помощь, животное уже испустило дух. Полиция быстро вышла на след преступника. Им оказался 22-летний парень, недавно мобилизовавшийся из армии. Как выяснилось, вместе с дружками он облюбовал подъезд многоэтажного дома, где обитала хозяйка Жинжера. Они там распивали горячительные напитки, а заодно приторговывали наркотиками. Понятно, что тамошние квартиросъемщики, включая даму с собачкой, высказывали свои претензии открыто и часто в нелицеприятной форме.

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Следствие установило, что бывший вояка решил отомстить даме, а заодно припугнуть ее соседей. Правда, пойти на расправу с женщиной не рискнул, опасаясь пожизненного заключения, а в качестве жертвы выбрал ее четвероногого спутника. В постановлении суда отдельной строкой записано, что "убийство собаки из мстительных соображений расценивается как акт насилия по отношению к ее хозяйке" и является отягощающим фактором.

Помимо тюремного срока извергу присудили штраф в три тысячи евро за моральный ущерб женщине и ее домочадцам. Представитель ассоциации "30 миллионов друзей" (имеются в виду "друзья наши меньшие") Стефан Ламар не скрывал радости, что после внесенной в Гражданский кодекс поправки, признающей животных как существ, "обладающих чувствами и восприятием", число обвинительных приговоров за жестокое обращение с ними серьезно увеличилось.

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