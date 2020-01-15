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15.01.2020 09:40
Рубрика: В мире

Бывший папа Римский Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате

Текст: Юрий Чернов
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi

Занимавший с 2005 по 2013 годы пост папы Римского Бенедикт XVI отказался от соавторства книги о вопросе ослабления целибата - обета безбрачия для католических священников. Как сообщает Reuters, Бенедикт обратился с просьбой убрать его имя с обложки новой книги гвинейского кардинала Робера Сары "Из глубин наших сердец", презентация которой должна состояться на этой неделе.

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Ранее в СМИ публиковалась информация о возникшем противоречии между нынешним папой Франциском I и Бенедиктом вокруг вопроса о целибате. Считается, что Франциск разделяет более либеральные взгляды на этот вопрос, в то время как Бенедикт осуждает идею ослабления обета безбрачия.

Автор книги утверждает, что текст нынешнего издания не будет изменен, а в будущих выпусках Бенедикт будет указан не в качестве соавтора, а в качестве участника. "Я полностью подтверждаю тот факт, что Бенедикт знал о том, что наша работа примет в итоге формат книги. Также могу сказать, что мы обменивались многими текстами, чтобы внести необходимые правки", - написал Робер Сара на своей страничке в Twitter.

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