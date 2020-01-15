Исследование: коварная для человека болезнь делает мышей бесстрашными

Швейцарские ученые провели комплекс поведенческих тестов и нашли убедительные доказательства того, что бактерия Toxoplasma gondii снижает общую тревожность у инфицированных мышей и поразительно меняет их поведение по отношению к хищникам, в том числе к извечным врагам из семейства кошачьих, сообщает журнал Cell Reports.

Врожденное поведение является определяющим фактором выживания животных. У потенциальной жертвы изначально имеются соответствующие реакции на опасность - у кого-то замирание, у кого-то бегство. Инстинктивное избегание хищника заложено самой природой.

Однако выяснилось, что инфицированное животное испытывает снижение кошачьей антипатии. Выявлена зависимость между развитием воспаления у инфицированных мышей и работой мозга.

Toxoplasma gondii - это патоген, жизненный цикл которого находится на перекрестке взаимодействия хищника и жертвы. Он размножается половым путем в кишечном тракте кошачьих. Кошки же заражаются цистами паразита во время поедания зараженных мышей.

Большинство исследований подтверждают наличие кист в различных областях мозга, который начинает неправильно обрабатывать сигналы об опасности. Поведенческие изменения напрямую связывают с тяжестью кисты и нейровоспалением.

Науке такие исследования важны тем, что токсоплазмоз широко распространен и у людей, передаваясь через домашних животных. Считается, что он не слишком опасен. Однако латентный токсоплазмоз является фактором риска развития ряда психических заболеваний, включая шизофрению, болезнь Паркинсона и биполярные расстройства.