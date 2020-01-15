Чиновники будут требовать от застройщиков меньше документов

Убрать лишние бюрократические барьеры, затягивающие возведение жилья, намерен минстрой. Ведомство представило проект постановления правительства, пересматривающего исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. Их количество сократится со 139 до 78 пунктов.

Как отмечал глава минстроя Владимир Якушев, ведомство стало настораживать уменьшающееся количество получаемых разрешений на строительство. Это может привести к снижению через 2-3 года объемов ввода жилья. Минстрой планирует предпринимать различные меры, чтобы стимулировать застройщиков начинать новые проекты.

Одной из них может стать сокращение исчерпывающего перечня процедур. В перечне, первый вариант которого был утвержден в 2014 году, приведен полный список процедур и документов, которые могут требовать власти от застройщиков. Какие-либо документы сверх того - под запретом. "Создание исчерпывающего перечня стало важным шагом в снижении административных барьеров в отрасли, - отмечает член Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. - Никто не имеет права требовать прохождения какой-либо иной процедуры. А бизнес имеет больше возможностей для защиты своих интересов. Речь идет о незаконном отказе органом власти в приеме документов и заявлений, а также о предъявлении незаконных требований к ним. Все это позволяет застройщикам существенно сокращать сроки получения разрешительных документаций и строительные циклы".

Как сказано в пояснительной записке к проекту поправок, в перечне есть дублирующие позиции, "подпроцедуры", которые являются частью других процедур, при этом некоторые шаги, предусмотренные законодательством, напротив, отсутствуют. Отчасти это связано с изменениями в регулировании этой сферы.

Перечень требований к застройщику сократится со 139 до 78 пунктов

К примеру, предлагается вычеркнуть из списка требование, чтобы застройщик заключил договоры об энерго-, тепло-, водо-, газоснабжении и водоотведении новостройки с ресурсоснабжающими организациями. Как поясняют разработчики документа, застройщик вообще не вправе заключать такие договоры - согласно Жилищному кодексу, в его обязанности входит лишь подписание договора с управляющей организацией. Не должны будут требовать чиновники от застройщиков при подключении домов к инженерным сетям предоставления топографической карты участка с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений. Эти карты и так оформляются как результат работ по инженерным изысканиям, которые строительные компании тоже предоставляют. Исключается требование предоставлять согласование отступлений от условий подключения к системе теплоснабжения - с 2018 года это оформляется внесением изменений в договор о подключении.

"Создание исчерпывающего перечня процедур и его постепенное сокращение позволяет строительным компаниям существенно снижать издержки и сроки реализации проектов", - говорит владелец группы компаний "Удача" Владимир Прохоров. По его словам, список серьезно помогает строителям проходить процедуры согласования. "Если раньше для получения, например, разрешения на стройку каждый муниципалитет мог затребовать абсолютно любой документ, то сегодня "правила игры" четкие и понятные, количество и форма документов регламентированы, - говорит Прохоров. - Застройщики все реже сталкиваются с бюрократическими проволочками и коррупцией в местных органах власти. Кроме того, перечень позволяет ускорить процесс перехода на систему электронного документооборота в отрасли".

Строительству также должно помочь расширение программы материнского капитала, о котором объявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Сумму в 466 617 рублей будут выдавать уже при рождении первенца, второй ребенок увеличит капитал еще на 150 тысяч. Эти выплаты должны существенно увеличить спрос на жилье - около 90% россиян, уже потративших маткапитал, направили его как раз на решение жилищных вопросов.