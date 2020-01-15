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15.01.2020 19:07
Рубрика: Спорт

Ломаный "Реал"

ЦСКА на характере обыграл одного из лидеров регулярного чемпионата Евролиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
В регулярном чемпионате Евролиги продолжаются российско-испанские дни. В среду питерский "Зенит" встречался с "Басконией" (результат этого матча стал известен поздно вечером), плюс завтра пройдут еще две игры: ЦСКА примет все ту же "Басконию", а "Химки" - "Реал". Ну а главное событие недели, кажется, уже состоялось: им стала выдающаяся победа ЦСКА над мадридским суперклубом - 60:55.
Никита Курбанов (№ 41) был очень хорош на подборах и помог армейцам одолеть "королевский клуб". Фото: РИА Новости Никита Курбанов (№ 41) был очень хорош на подборах и помог армейцам одолеть "королевский клуб". Фото: РИА Новости
Никита Курбанов (№ 41) был очень хорош на подборах и помог армейцам одолеть "королевский клуб". Фото: РИА Новости

Команд с таким стержнем, как у армейцев, в Европе наперечет. В нынешнем сезоне этот уникальный московский ДНК победителя чувствуется особенно отчетливо. Очевидно, что перестройка, которую затеял ЦСКА, не могла сказаться: о былой стабильности пока можно только мечтать, но умение добирать свое за счет характера никуда не делось. Да, теперь "красно-синие" могут провалиться даже в матче с соперником ниже классом, зато они все еще знают, как ломать тех, кого считают фаворитами. В коллекции подопечных Димитриса Итудиса уже есть скальпы самой богатой команды Европы "Барселоны", лидера "регулярки" турецкого "Анадолу", а теперь и "Реала".

Фото: EPA
ЦСКА прервал серию "Реала" из 13 побед в Евролиге

По правде сказать, у московских болельщиков были все основания ждать приезда мадридской команды с тревогой. Из-за травм ЦСКА по-прежнему не мог рассчитывать сразу на двух игроков одной позиции, плеймейкеров Яниса Стрелниекса и Дэниэла Хэкетта. Зато "Реал" пожаловал в Москву с уникальной серией из 13 побед кряду. И по первой половине матча было совершенно непонятно, как хозяева собираются ее прерывать: слишком уж тяжело ЦСКА атаковал. Испанцы были неидеальны, но не покидало ощущение, что гости просто откладывают момент для того, чтобы уйти в нокаутирующий отрыв.

- Мы включились в борьбу только во второй четверти, - констатировал после игры Итудис. - В перерыве имели жесткий, честный и долгий разговор - из-за этого наша разминка перед второй половиной получилась очень короткой. И ту борьбу, которую мы показывали во второй четверти, мы перенесли в третью и четвертую.

Быть может, статистически ЦСКА и не стал действовать после большой паузы сильно лучше, но он сумел сделать так, чтобы "Реал" играл еще хуже. Мадридцы в этом сезоне - одна из самых забивающих команд. До сих пор самым малорезультативным для подопечных Пабло Ласо был проигранный матч "Анадолу" - 60:76. ЦСКА помог испанцам обновить этот антирекорд.

- За вторую половину - Поздравления команде, с большой буквы, - продолжил греческий наставник ЦСКА на послематчевой пресс-конференции. - Все проявили характер. Мы пропустили 55 очков от "Реала" - наверное, это один из лучших результатов нашей команды в защите в истории и один из худших для мадридцев в нападении. Если бы мне накануне сказали, что мы наберем 60 очков, сделаем 16 потерь и всего 6 результативных передач против "Реала", я бы сказал - наверное, мы проиграем "-20"...

Римас Куртинайтис: Победу над ЦСКА посвящаем дню рождения "Химок"

Отдельно Итудис отметил тот факт, что на площадке по ходу игру побывали все 12 игроков ротации. Среди них был и новичок команды, Ховард Сант-Рос, вообще-то присоединившийся к коллективу всего пару дней назад. Впрочем, это не помешало первому кубинцу в истории Евролиги провести на паркете больше 20 минут.

Увы, армейский порыв не смогли поддержать "Химки", не совладавшие в параллельном матче с "Валенсией" - 75:84.

- Мы не показали солидной игры в защите и все время искали оптимальную пятерку на площадке, - объяснил причины неудачи ассистент главного тренера подмосковной команды Ясиленис Ауримас.

Не лучшим получился минувший игровой день и для единственной нашей команды, казанского УНИКСа в топ-16 Еврокубка. Команда Димитриса Прифтиса не смогла совладать с "Монако" - 78:84.

Между тем

"Российская газета" приняла участие в определении составов "Звезд России" и "Звезд мира" на Матч всех звезд Единой лиги, который пройдет в Москве 16 февраля.

Напомним, сначала болельщики выбрали 66 кандидатов на участие в гала-матче. Окончательные составы будут сформированы по итогам опроса ведущих отечественных и зарубежных СМИ. После этого назначенные лигой тренеры команд назовут стартовые пятерки.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Названы главные спортивные события в 2020 году

По версии отдела спорта "РГ", в итоговый список вошли следующие игроки:

"Звезды России"

защитники: Алексей Швед ("Химки"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба - "Локомотив-Кубань"), Дмитрий Хвостов ("Зенит"), Никита Михайловский ("Автодор");

"большие": Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Артем Клименко, Валерий Лиходей (оба - УНИКС), Артем Забелин ("Парма").

"Звезды мира"

защитники: Майк Джеймс, Дэниэл Хэкетт (оба - ЦСКА), Эррик Макколлум, (УНИКС), Дэвион Бэрри ("Енисей"), Адас Юшкявичюс ("Парма");

"большие": Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба - "Химки"), Густаво Айон ("Зенит"), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Матеуш Понитка ("Зенит").

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