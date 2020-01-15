Десятый этап "Дакара" остановлен из-за погодных условий

Организаторы ралли-марафона "Дакар" приняли решение досрочно остановить 10-й этап из-за плохих погодных условий.

Очередной этап "Дакара" между городами Харад и Шубаята насчитывал 534 км. Однако из-за сильного ветра организаторам пришлось принять решение досрочно остановить его после 345 км.

"Поскольку ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности гонщиков, практически полностью мобилизованы, а погодные условия значительно ухудшились, организаторы гонки решили остановить 10-й этап после 345-го километра", - говорится в сообщении в Twitter.

🔴 As the resources committed to ensure the safety of the competitors are virtually all entirely mobilised and with a deterioration in weather conditions (strong winds), the Race Directors have decided to halt stage 10 after 345 km



📸 A.S.O. / H. Cabilla#Dakar2020 pic.twitter.com/UyBFnkPAQ3 — DAKAR RALLY (@dakar) 15 января 2020 г.

В зачете грузовиков укороченный этап выиграл Антон Шибалов из команды "КАМАЗ-мастер". Лидер общего зачета Андрей Каргинов ("КАМАЗ-мастер") показал пятое время, проиграв победителю 2 минуты 27 секунд. В общем зачете Каргинов опережает Шабалова на 36 минут и 8 секунд. Идущий третьим белорус Сергей Вязович на "Мазе" отстает на 1 час и 40 минут.

В зачете внедорожников этап выиграл испанец Карлос Сайнс-старший, который увеличил отрыв в общем зачете от Нассера Аль-Аттия и Стефана Петеранселя. Неприятность произошла с другим испанцем Фернандо Алонсо. Его автомобиль на 87-м км перевернулся и ему пришлось дожидаться технической помощи. Никто из членов экипажа не пострадал, однако экс-пилот "Формулы-1" проиграл более часа.

У мотоциклистов этап выиграл испанский гонщик Хоан Барреда Борт. Он чуть более минуты выиграл у лидера общего зачета Рикки Брабека, который по итогам очередного дня увеличил отрыв от идущего чилийца Пабло Кинтанильи до 25 минут и 44 секунд.

"Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачет

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ-мастер") - 40:20.04

2. Антон Шибалов ("КАМАЗ-мастер") - +36.08

3. Сергей Вязович ("Маз") - +1:40.00

4. Алеш Лопрайс ("Прага") - +2:21.18

5. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") - +2:48.10.

"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачет после 10-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) - 37:15.37

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) - +18.10

3. Стефан Петерансель (Mini) - 18.26

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) - +40.46

5. Орландо Терранова (Mini) - +57.39

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) - +1:02.23

… Фернандо Алонсо (Toyota) - +4:34.56.

"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачет после 10-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) - 34:12.18

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) - +25.44

3. Хоан Барреда Борт (Honda) - +27.09

4. Тоби Прайс (KTM) - +28.33

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) - +41.31.