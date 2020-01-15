Детвора из Беларуси и России побывала в гостях друг у друга на новогодних торжествах

Этот Новый год запомнился минчанам и гостям белорусской столицы роскошным Венским балом во Дворце Независимости и ярким представлением во Дворце Республики. Праздник растянулся практически на все школьные каникулы, так что главными его героями стали дети. И не только из Беларуси. По традиции в Минск на встречу с Дедом Морозом наведываются их российские сверстники. В прошлом году на главную елку приезжали школьники из Москвы, а в этом тут побывала группа мальчиков и девочек из Смоленской области.

- Впечатления от новогодней елки во Дворце Республики у ребят остались самые праздничные, - рассказала корреспонденту "СОЮЗа" куратор группы от Министерства образования Беларуси Лариса Емельянчик. - Тем более что большинство из них в нашей стране оказались впервые. Времени было маловато, но все же смогли организовать для ребят и познавательную экскурсию по центру праздничного Минска. Так что домой юные гости увезли замечательные впечатления, а также подарок от Дела Мороза - самые вкусные белорусские конфеты.

А пятеро мальчишек и девчонок - воспитанников социально-педагогического центра Московского района Минска - побывали на новогодней елке в Кремлевском дворце в Москве. Уже традиционно такую возможность им в рамках республиканской акции "Наши дети" предоставляет телеканал ОНТ. Его сотрудники собрали средства для оплаты железнодорожных билетов. В Москве шефство над подростками взяли работники белорусского посольства, провели для них экскурсию по Красной площади. Кстати, в социальный центр попадают мальчики и девочки из не совсем благополучных семей. Надо ли говорить, насколько важны для них такие внимание и забота.

- Наши воспитанники почувствовали себя в Кремлевском дворце так, будто оказались в самой настоящей сказке, - поделилась заместитель директора центра Наталья Соколовская. - Один наш мальчик прочитал участникам празднества стихотворение. Вернувшись домой, ребята поделились самыми яркими моментами, а также подаренными им сладостями с ровесниками.

По традиции и российское посольство в Минске постаралось организовать для детей из неполных семей и детей-сирот яркий новогодний праздник. Как и раньше, представление проходило в Большом театре Беларуси. Собралось 1200 мальчишек и девчонок! Были и Дед Мороз со Снегурочкой, и дискотека, и увлекательные конкурсы, и, конечно, сладости. Приобщились ребята и к высокому искусству, посмотрев, наверное, самый сказочный балет - "Щелкунчик". Аналогичные празднества прошли при содействии посольства и во многих других белорусских городах.

Не остались в стороне и работники Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске. Руководитель Представительства Марианна Щеткина посетила одно из детских учреждений Минского района. А ее заместитель Владимир Жевняк поздравил с Новым годом воспитанников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Гости привезли мягкие игрушки, развивающие конструкторы, красочную детскую литературу.

- Постоянный Комитет Союзного государства уделяет особое внимание работе с детьми и юношеством, в этом направлении ежегодно проводится около десяти олимпиад, спартакиад и других программных мероприятий, - отметил Владимир Жевняк. - А сюда мы приехали впервые. Настроение приподнятое, будто сами вернулись в детство.

Кстати

Встречи белорусских и российских детей и подростков, состоявшиеся во время новогодних празднеств, продолжатся. В январе Посольство России в Беларуси намечает организовать экскурсию в Смоленск для победителей различных конкурсов и олимпиад.