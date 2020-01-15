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15.01.2020 21:39
Рубрика: Спорт

Страсти по Соболеву

"Динамо" и ЦСКА ведут борьбу за молодого бомбардира
Текст: Сергей Литвинов
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев должен в ближайшее время покинуть свою команду. По информации ряда СМИ, в нем заинтересованы несколько клубов.

Разговоры об уходе Соболева из стана самарцев усилились после того, как 22-летний футболист не отправился с "Крыльями" на сбор в Белек. Предметный интерес к Александру проявляют ЦСКА и "Динамо". Также подписать его желает один из представителей английской Премьер-лиги.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По ходу первой части сезона сообщалось о возможности перехода Соболева в "Манчестер Юнайтед". Также, по сообщениям СМИ, россиянин мог переехать во Францию.

Напомним, что Соболев делит второе место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги с Эльдором Шомуродовым (по 10 мячей). Лидером же остается Артем Дзюба (11 голов).

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