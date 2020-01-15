Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев должен в ближайшее время покинуть свою команду. По информации ряда СМИ, в нем заинтересованы несколько клубов.

Разговоры об уходе Соболева из стана самарцев усилились после того, как 22-летний футболист не отправился с "Крыльями" на сбор в Белек. Предметный интерес к Александру проявляют ЦСКА и "Динамо". Также подписать его желает один из представителей английской Премьер-лиги.

По ходу первой части сезона сообщалось о возможности перехода Соболева в "Манчестер Юнайтед". Также, по сообщениям СМИ, россиянин мог переехать во Францию.

Напомним, что Соболев делит второе место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги с Эльдором Шомуродовым (по 10 мячей). Лидером же остается Артем Дзюба (11 голов).