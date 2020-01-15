"DOOM вечен" - вышел трейлер продолжения легендарного шутера

Вышел второй официальный трейлер игры DOOM Eternal, полностью дублированный на русский язык.

В первой половине ролика - по заветам Джона Кармака - парой предложений обозначается сюжетная канва - в 2151 году на Землю вторгаются армии ада. И у людей есть только одна надежда - несгибаемый и практически бессмертный Палач Рока.

В ответ на вопрос одного из порождений зла: "Кто ты такой, человек, чтобы отвергать наши обычаи?" Думгай молча и с каменным выражением лица перезаряжает дробовик. И во второй части видео демонстрируется геймплей - реактивный, олдскульный и мясной.

В эпоху тотального помешательства массовой культуры на диверсити-тренде - белый мужчина, источающий брутальную маскулинность, в роли спасителя человечества в проекте такого масштаба - это больше чем смелость. Настоящий глоток свежего воздуха и концентрированный заряд адреналина.

Примечательно, что аудитория, если судить по соотношению лайков к дизлайкам, приняла трейлер на ура, а среди восторженных комментариев чаще других мелькает фраза: "DOOM вечен".

Сам трейлер (строго 18+) - на YouTube-канале Bethesda Softworks Russia.

Релиз этой оды бессмертной классике игровой индустрии намечен на 20 марта 2020 года, уже доступен предзаказ.