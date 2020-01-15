Эксперт оценил данные Bloomberg по худшей валюте и динамику рубля

Худшей в мире валютой эксперты Bloomberg признали аргентинское песо. По данным агентства, в 2018 году курс доллара к песо вырос более чем вдвое (до 37,653), а в 2019 году прибавил почти 60 процентов (до 59,87 песо). К концу этого года за "американца" могут давать уже 100 аргентинских песо.

Вкладывать в такой актив Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", не рекомендует. Также он назвал еще валюты-аутсайдеры для вложений и рассказал, когда ждать окончание укрепление рубля.

Вложения с большим риском

Помимо аргентинского песо стоит игнорировать еще ряд валют стран Латинской Америки. Например, бразильский реал и венесуэльский боливар, предупреждает Андрей Перекальский.

В среднесрочной перспективе не стоит надеяться и на евро. Это связано с замедлением экономики еврозоны, политическими разногласиями внутри ЕС по многим вопросам, американо-европейскими трениями в торговле. А также с миграционным кризисом, со смягчением денежно-кредитной политики ЕЦБ и целым рядом других факторов.

Также лучше держать подальше свои сбережения от индийской рупии из-за существенного замедления экономики

этой страны, быстрого роста неравенства и из-за очень большой уязвимости к внешним рискам рынка.

Между тем: На данный момент советует эксперт, следует отдать предпочтение вложениям в золото. У него имеется хороший потенциал роста.

Что уготовлено рублю

В последние месяцы мы стали свидетелями заметного укрепления нашей национальной валюты по отношению и к доллару, и евро. Такому росту рубля есть целый ряд причин.

Во-первых, перечисляет, Андрей Перекальский, надежды участников рынка на очередной раунд американо-китайских торговых переговоров, который должен увенчаться подписанием юридически обязывающих документов. Переговоры должны состоятся уже сегодня 15 января. Заключение долгожданной сделки приведет к продолжению роста котировок высокодоходных и рисковых активов.

Во-вторых, причина также в конфликте между Америкой и Ираном, который пока, ко всеобщей радости, на данный момент не получил дальнейшего развития. Напротив, можно наблюдать снижение напряженности. Это, также, способствует росту котировок высокодоходных и рисковых активов. В том числе, безусловно, и нашего рубля.

В-третьих, цены на нефть остаются на высоком уровне. Это, естественно, поддерживает рубль.

В-четвертых, у нашей страны имеются значительные золотовалютные резервы и относительно небольшой госдолг.

В-пятых, все еще сохраняется значительный спрос на российские активы со стороны иностранных спекулянтов.

В то же время столь значительное укрепление рубля не идет на пользу отечественной экономике. И власти уже начали принимать меры. ЦБ РФ в последние дни резко увеличил объемы скупки валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина.

Таким образом, по словам эксперта,регулятор убивает двух зайцев. Во-первых, по дешевке скупает доллары и пополняет международные резервы. Во-вторых, препятствует дальнейшему укреплению рубля. Можно, также, сказать, что наш ЦБ своими действиями обозначил границу в районе 60 рублей за доллар, ниже которой постарается курс не пускать.

Что касается прогнозов на среду, 15 января, то сегодня ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках евро и доллара по отношению к рублю.

В 13:00 МСК будут обнародованы данные по промышленному производству и торговому балансу Еврозоны, которые могут оказать влияние на котировки Единой валюты на международном валютном рынке. И через это на валютную пару EUR/RUR.

В 18:30 МСК будут опубликованы данные по запасам нефти в США. Если данные окажутся заметно лучше прогнозов, это вызовет некоторое снижение нефтяных котировок, что может способствовать небольшому ослаблению рубля.

Исходя из совокупного воздействия вышеуказанных факторов до конца текущей недели (с 13 по 19 января) эксперт, прогнозирует что можно ожидать окончания локального укрепления рубля. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этой неделе видится в районе 61,85-62,00 и 68,85 соответственно.

Между тем: В сложившейся ситуации, считает, Андрей Перекальский, видится целесообразной осторожная продажа рубля с текущих уровней и фиксацией прибыли по ранее открытым в пользу рубля сделкам.