Евгений Малкин выдал роскошный пас и превзошел Сергея Федорова

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил две шайбы в победном для его клуба матче против "Миннесоты" (7:3) и опередил легендарного Сергея Федорова.

В этом матче в составе "пингвинов" вернулся на площадку после двухмесячного отсутствия из-за травмы центрфорвард Сидни Кросби. И канадец сразу же выдал отменный матч, набрав 4 очка. На счету Кросби гол и три передачи.

Встреча завершилась уверенной победой "Питтсбурга" - 7:3, а российский нападающий Евгений Малкин забросил две шайбы и отметился голевой передачей, которая вызвала восторг всех любителей хоккея.

Малкин обе своих шайбы забросил при игре в большинстве. Эти шайбы для него стали 145-й и 146-й в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ, и по этому показателю он опередил Сергея Федорова, выйдя на второе место среди россиян. Лидирует же Александр Овечкин - 257 голов.

Всего же в нынешнем сезоне на счету Малкина15 шайб и 32 голевые передачи.