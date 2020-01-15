Евгений Малкин выдал роскошный пас и превзошел Сергея Федорова

В этом матче в составе "пингвинов" вернулся на площадку после двухмесячного отсутствия из-за травмы центрфорвард Сидни Кросби. И канадец сразу же выдал отменный матч, набрав 4 очка. На счету Кросби гол и три передачи.
Встреча завершилась уверенной победой "Питтсбурга" - 7:3, а российский нападающий Евгений Малкин забросил две шайбы и отметился голевой передачей, которая вызвала восторг всех любителей хоккея.
Малкин обе своих шайбы забросил при игре в большинстве. Эти шайбы для него стали 145-й и 146-й в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ, и по этому показателю он опередил Сергея Федорова, выйдя на второе место среди россиян. Лидирует же Александр Овечкин - 257 голов.
Всего же в нынешнем сезоне на счету Малкина15 шайб и 32 голевые передачи.
That behind-the-back pass though 😍 pic.twitter.com/em76Q77ldE— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 15, 2020