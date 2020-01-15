Во Франции раскопали галльскую агломерацию возрастом 2000 лет

Французские археологи из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок на территории коммуны Аллон в Провансе обнаружили крупную галльскую агломерацию II-I века до нашей эры и ее святилище. Ученые уже назвали это открытие исключительно важным для изучения кельтской Европы.

О результатах исследования рассказывается в отчете, опубликованном на сайте INRAP. Раскопки растянулись на 11 месяцев. За этот период времени археологи раскопали многочисленные руины древнего галльского поселения. Также было найдено крупное каменное святилище, которое, вероятно, было одним из самых важных в галльском мире.

Именно его наличие придает агломерации оригинальность. Возраст святилища установить пока не удалось. Ученые считают, что оно появилось одновременно с городом или даже раньше него. То есть комплекс был построен не позднее II века до нашей эры.

От этого религиозного сооружения остался только фундамент. Установлено, что оно было трапециевидной формы со сторонами длиной 22 и 24 метра. Судя по всему, оно несколько раз перестраивалось. Святилище было ориентировано по небесным объектам. Вход в него располагался с восточной стороны.

Вероятно, изначально святилище состояло из двух зданий и было создано из дерева и земли. В центре комплекса было обнаружено несколько ям, в которых находились изолированные друг от друга кучки монет и изделия из медного сплава. Святилище было оборудовано дренажной системой, предназначенной для отвода сточных вод

В состав комплекса входил источник воды, который, вероятно, считался магическим. На это указывают многочисленные колодцы, вырытые в древности вокруг святилища. Они предназначались для того, чтобы поддерживать определенный уровень "магической" воды.

На ритуальные обряды указывают и многочисленные артефакты, обнаруженные при раскопках. Например, в древних ямах были найдены сохранившиеся целиком или фрагментарно мечи, копья, ножны для мечей и железные бруски.

Анализ показал, что эти изделия были повреждены намерено, что соответствует религиозным практикам кельтов. Подобные артефакты ранее находили и в других святилищах. Поврежденное оружие после совершения ритуала оставляли в ямах под открытым небом в качестве подношения богам.

Галльская агломерация Аллона располагалась на пересечении двух важных дорог и занимала стратегическое положение. Видимо, поэтому в городе были развиты торговля и ремесло.

По предположению ученых, примерно в первой половине I века нашей эры языческое святилище было перестроено в соответствии с римскими архитектурными критериями. Вероятно, именно тогда сооружение из деревянного превратилось в каменное.