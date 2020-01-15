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15.01.2020 21:35
Рубрика: В мире

Премии для "соросят"

Гигантские зарплаты чиновников и помощников депутатов возмутили жителей Украины
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Обнародование информации о декабрьских зарплатах членов Кабинета министров Украины и секретариата Верховной рады вызвало серьезный скандал в стране. Месячные доходы никому не известных молодых людей, пришедших во власть буквально с улицы, в сотни раз превысили средний заработок на Украине. Теперь местные комментаторы и СМИ ищут ответы на два вопроса: кто все эти люди и за что они получают гигантские по местным меркам зарплаты. Более того, в парламенте озвучивают требования об отставке некоторых явно переоценивших свою значимость и полезность персонажей.
Размеры зарплат подчиненных озадачили президента Владимира Зеленского и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Фото: REUTERS Размеры зарплат подчиненных озадачили президента Владимира Зеленского и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Фото: REUTERS
Размеры зарплат подчиненных озадачили президента Владимира Зеленского и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Фото: REUTERS

Чемпионом по доходам среди членов правительства стал глава МИД Вадим Пристайко, который назначил себе в декабре зарплату примерно в 10 тысяч долларов вместе с премией, материальной помощью и деньгами "на оздоровление". Немного - на 200-300 долларов - отстали от главного дипломата министр юстиции Денис Малюська, министр экономики Тимофей Милованов и министр соцполитики Юлия Соколовская, обязанная бороться с бедностью. На их фоне премьер Алексей Гончарук со своими 3 тысячами долларов выглядит образцом скромности. Самым же бедным членом правительства оказался министр кабмина - управляющий делами Дмитрий Дубилет с зарплатой всего в 750 долларов, положенным по закону и штатному расписанию. Впрочем, идя в правительство, банкир и сын банкира Дубилет не скрывал, что зарплата его не волнует.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Примечательно, что среди замов министров и начальников департаментов нашлись люди, заработавшие в декабре больше непосредственных руководителей. Особо ярко этот феномен проявился в министерстве культуры. Так, статс-секретарь Ростислав Карандеев получил на руки порядка 20 тысяч долларов и стал абсолютным чемпионом в общем зарплатном зачете. Замминистра Анатолий Максимчук - идеолог законопроекта о фактическом введении цензуры на Украине - заработал около 17 тысяч долларов, еще одна заместитель министра Ирина Подоляк - адепт ликвидации творческих союзов и перевода сферы культуры на самоокупаемость - почти 16 тысяч долларов. Сам министр Владимир Бородянский "положил" себе всего 4 тысячи долларов, что для человека, много лет возглавлявшего крупнейший украинский медиахолдинг, - не деньги. Бородянский убеждает критиков, что бороться со всем русским в сфере культуры, возвеличивать нацистов, вводить цензуру его заставляет национальная идея, а не материальные стимулы.

Статс-секретарь минкультуры Украины Ростислав Карандеев получил на руки порядка 20 тысяч долларов

Ситуация усугубилась после того, как выяснилось, что зарплаты некоторых - далеко не всех - помощников депутатов Рады превышает 4 тысячи долларов в месяц. Такие суммы для неизвестных, непонятно чем занимающихся и даже не являющихся госслужащими людей не могли не вызвать вопросы в стране, где средняя зарплата в регионах составляет 250 - 350 долларов.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Отсутствие реальных, осязаемых не на графиках и презентациях, а в кошельке избирателей Зеленского результатов деятельности правительства и депутатов особенно удручает украинцев. Самым вопиющим примером здесь следует считать зарплату директора государственной "Укрпочты" Игоря Смелянского, получающего без малого 30 тысяч долларов в месяц. Для сравнения: глава государственной почтовой службы США Меган Бреннан зарабатывает в месяц всего 24 тысячи долларов. В остальном проводить сравнение американской и украинской почты некорректно. Усугубляется ситуация тем, что самыми высокооплачиваемыми оказались люди и без того всех раздражающие, вроде министра Милованова, прославившегося признанием в наркотической зависимости и фразой "да, я дебил", или Малюськи, публичная деятельность которого ограничивается фотографией в позе лотоса на рабочем столе. Последний позволил себе даже поиздеваться над украинцами и руководством, заявив, что копит на черный день, поскольку "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания". Почти всех этих высокооплачиваемых украинских служащих объединяет одно: это либо выходцы из структур олигарха Виктора Пинчука, либо воспитаны на гранты его партнера Джорджа Сороса. В украинских СМИ обе эти фамилии все чаще упоминаются вместе, как единое целое, а десятки и сотни непрофессиональных, но прошедших стажировку на Западе молодых людей, которые с подачи Пинчука заполнили доступные вакансии в государстве, уже почти официально называются "соросятами".

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