Гол Кучерова спас "молнии" от поражения

"Тампа-Бэй" ушла от поражения в матче против "Лос-Анджелеса" благодаря точному броску Никиты Кучерова. В сери буллитов "молнии" добились победы.

Один из лидеров сезона "Тампа-Бэй" принимала на домашнем льду "Лос-Анджелес", который в нынешнем сезоне прочно осел в конце турнирной таблицы. И "молнии" едва не проиграли.

При счете 2:3 за минуту с небольшим до конца встречи "Лайтнинг" спас от поражения лучший игрок прошлого Никита Кучеров. А в серии буллитов "Тампа-Бэй" смогла вырвать победу - 4:3.

В составе победителей голевой пас на счету Александра Волкова, для которого это очко стало первым в карьере. Голкипер "молний" Андрей Василевский отметился 38-ю отраженными бросками.

"Торонто" уверенно переиграл "Нью-Джерси" - 7:4. У победителей хетт-трик на счету Остона Мэтьюса, а российский форвард "дьяволов" Никита Гусев отдал голевой пас.

"Коламбус" всухую одолел "Бостон" - 3:0. Голевой пас на счету Владислава Гаврикова.