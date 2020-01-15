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15.01.2020 23:33
Рубрика: В мире

Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане

В Бейруте в активную фазу перешло противостояние демонстрантов и полиции. Протестующие устроили пикет у полицейского участка, где задержаны участники предыдущих акций, и начали кидать камни.

Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Шесть демонстрантов пострадали в столкновениях в Бейруте

Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.

Одна из гранат разорвалась возле здания посольства РФ, расположенного неподалеку от места столкновений. По словам советника диппредставительства, обошлось без жертв. Данных об ущербе посольству пока нет.

В мире Ближний Восток Ливан

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