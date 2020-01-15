Граждане ЕАЭС уравнены в правах на посещение учреждений культуры

Проще станет приглашать своих друзей из стран Евразийского экономического союза, скажем, в музеи Кремля, Эрмитаж или Большой театр после окончательного решения ЕЭК, о котором сообщил 15 января ЕЭК источник в ее пресс-службе.

Дело в том, напомнили в международной организации, что "применение одинаковых цен на билеты в учреждениях культуры как для своих граждан, так и для граждан других государств - членов ЕАЭС определено правом союза". Однако в результате проведенного Комиссией мониторинга было установлено, что в большинстве стран ЕАЭС в музеях и некоторых других учреждениях культуры "применялись более высокие цены на билеты для граждан других стран союза, чем для своих".

В текущем году по итогам совместной работы ЕЭК и уполномоченных органов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России ценовые различия окончательно устранены.

"Комиссия на практике решает проблемы бизнеса и граждан союза, и мы надеемся на поддержку всех заинтересованных в устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС", - отметила член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, уточняют в ЕЭК.